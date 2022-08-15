«Вот чем он отличается от Винисиуса»: фанат «Реала» предположил, почему Мбаппе не заиграл бы в Мадриде

В последнем матче «ПСЖ» в чемпионате Франции Мбаппе умудрился вляпаться сразу в несколько конфликтов: француз что-то не поделили с Месси, некрасиво повел себя в моменте с Витиньей, а его нереализованный пенальти подтолкнул Неймара к странным действиям в социальных сетях. Спортивному директору парижан пришлось вмешаться в отношения игроков.

Этим летом Килиан мог присоединиться к «Реалу», но решил остаться в Париже, подписав с «ПСЖ» сумасшедший контракт. Поведение француза подтолкнуло фанатов «Реала» к некотором размышлением, вот что пишет один из болельщиков «сливочных» в социальных сетях:

«Мбаппе и его представители отказались от трансфера в «Реал» в 2017 году, выбрав «ПСЖ», потому что они знали, что с Роналду, Рамосом, Бензема, Марсело, Модричем, Кроосом и Каземиро в команде и таким сильным президентом, как Перес, парень не сможет показывать свой паршивый и токсичный характер, а также не сможет заставить клуб платить ему сумасшедшие деньги».

Болельщик также сравнил Мбаппе с Винисиусом:

«Если бы Мбаппе вел себя так с Рамосом, Каземиро, Роналду или Бензема, он был бы объявлен абсолютным провалом еще до полноценного начала своей карьеры. Он годами играл с чувствами мадридских фанатов только для того, чтобы показать свое истинное лицо в 2022 году. Вот в чем разница между Винисиусом и Мбаппе».

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