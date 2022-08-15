Вальверде сумасшедше отпраздновал гол Васкеса. Момент стал вирусным

Вчера мадридский «Реал» больше часа проигрывал «Альмерии» в первом матче нового сезона Ла Лиги. Когда Лукасу Васкесу наконец удалось сравнять счёт, Федерико Вальверде был до одури счастлив.

Кажется, Вальверде обрадовался забитому мячу даже больше, чем сам автор гола. Просто посмотри на него:

Фанат «Реала» очень точно описал происходящие, сказав: « Посмотрите на Вальверде, этот парень действительно любит свой клуб клуб ».

Вот еще несколько комментариев болельщиков:

«Я даже не сомневаюсь, что в будущем он станет нашим капитаном».

«Каждому мадридисту нравится отношение Вальверде к клубу как на поле, так и за его пределами».

«Вот почему мне так сильно нравится этот парень!»

«Так рад, что у нас в команде есть такой бриллиант».

«У них один вайб»:

В тот футбольный вечер на стадионе было очень много эмоций! Зацените, как Давиде Анчелотти отреагировал на победный гол Алабы:

Футбол – это про эмоции!