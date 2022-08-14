Месси: «Бензема достоин «Золотого мяча», без сомнения»

Лионель Месси в интервью изданию TyC Sports рассказал, кто, по его мнению, заслужил самую престижную индивидуальную награду в футболе:

«Золотой мяч»? Я думаю, что в этом году нет никаких сомнений, ясно, что Карим Бензема провел впечатляющий год. Бензема сыграл фундаментальную роль в победе «Реала» в ЛЧ, начиная с 1/8 финала, в каждой игре. Я не думаю, что есть сомнения в том, что он выиграет «Золотой мяч».

В отличие от Месси, Бензема входит в число 30-ти претендентов на «Золотой мяч» 2022 года. Издание France Football объяснило, что Лео не был номинирован на премию из-за новых условий вручения награды.

Ожидается, что нападающий «Реала» получит «Золотой мяч» после потрясающего года, который он провел, выиграв три трофея в клубе. Карим забил 44 гола и отдал 15 передач в 46-ти матчах прошлого сезона.