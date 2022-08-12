Самый дорогой состав Ла Лиги: 7 игроков «Реала», но нет Бензема

Transfermarkt показал состав из 11-ти самых дорогих игроков Ла Лиги.

В составе команды семь игроков "Реала", а Винисиус является самым дорогим игроком со стоимостью 100 миллионов евро.

Тибо Куртуа (60 млн евро), Эдер Милитао (60 млн евро) и Ферлан Менди (40 млн евро) доминируют в лобороне.

Новичок "Реала" Орельен Тчуамени (60 миллионов евро) был включен в команду еще до своего дебюта в Ла Лиге.

Однако самым большим шоком стало то, что Карима Бензема нет в составе, несмотря на то, что в прошлом сезоне он был самым ценным игроком «Реала». Нападающий «Атлетико» Жоао Феликс (70 млн евро) занял место Карима.

Феде Вальверде (70 млн евро) и Родриго (60 млн евро) — еще два игрока «Реала» в составе.