Орельен Тчуамени: «Я могу пойти по легкому пути, но «Мадриду» сложно отказать»

Отвечая на вопрос, почему он выбрал «Реал Мадрид» в интервью для Canal+, Орельен Тчуамени признался:

«Я мог пойти по легкому пути, но «Мадриду» сложно отказать. Это величайших клуб в мире».

«Сейчас я очень счастлив, я только что выиграл свой первый трофей с «Мадридом». Я вижу, какой высокий уровень в клубе, как только я попал сюда, то понял, что принял правильное решение. Я очень счастлив быть в «Мадриде».

Орельен Тчуамени стал главным трансфером Королевского клуба этим летом, его также хотели заполучить «ПСЖ» и «Ливерпуль», но француз предпочел перебраться на «Сантьяго Бернабеу».

Сейчас Тчуамени надеется дебютировать в матче первого тура Ла Лиги против «Альмерии», который пройдет в это воскресенье.