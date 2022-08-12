Носил с 2013 года и сам чистил: Тони Кроос попрощался со своей старой парой Adidas Adipure 11pro

В прошедшем финале Лиги Чемпионов 32-летний Тони Кроос повредил свою любимые бутсы Adidas Adipure 11Pro. Эта модель была впущена в 2013 году, Тони носил их с сезона 2013\24.

Чтобы вы понимали, как Кроос любил свои старые бутсы, нужно сказать, что перед финалом в Париже ему подарили совершенно новую пару 11pro, на которой были вышиты детали финального матча Лиги чемпионов, дата и место проведения. Но вместо того, чтобы их надеть, футболист решил использовать свои старые верные бутсы.

Кроос является большим поклонником классики Adidas. Как-то Гарет Бэйл рассказал, что Тони сам чистит свои бутсы перед играми.

«Мы думаем, что он не доверяет ответственным за форму сотрудникам клуба, поэтому он сам всегда начищает свои бутсы, чтобы они были идеальными», - рассказывал Гарет.

В интервью для Goal в прошлом году Тони Кроос лирически описал свои бутсы:

«Мои бутсы? Они правда особенные. Я еще не видел ни одного игрока «Мадрида», который сам чистит свои бутсы и готовит их к матчам. Мои бутсы очень важны для меня на поле, больше, чем для других игроков».

Но в финале Лиги чемпионов время пары старых Adipure 11pro Крооса истекло.

Спустя три месяца Тони Кроос был замечен в новых бутсах в матче с «Айнтрахтом» за Суперкубок. Его выбор пал на Adidas AdiPure III Boots, эта модель была выпущена в 2010 году.