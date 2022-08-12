Всего один гол! Невероятная статистика Тибо Куртуа в финалах с «Мадридом»

Роль Куртуа в «Мадриде» сложно переоценить. Для успеха команды сэйвы бельгийца важны, как и решения Анчелотти, и голы Бензема. Это подтверждает и статистика, Тибо стал MVP финала Лиги Чемпионов против «Ливерпуля» и был ключевым игроком в Суперкубке Европы против «Айнтрахта».

Тибо Куртуа перешел в «Реал Мадрид» в 2018 году, с тех пор в финалах он получил 24 удара по воротам и смог отразить 23 из них. Бельгиец пропустил один гол против самого слабого из соперников – «Аль Айна» в финале Клубного чемпионата мира в 2018 году (4-1).

С тех пор ни «Атлетик», ни «Атлетико», ни «Ливерпуль», ни «Айнтрахт» не смогли поразить ворота Куртуа. Таким образом, говоря о кандидатах на Золотой Мяч, можно смело упоминать и бельгийского голкипера.

Вот статистика по ударам в створ ворот Тибо Куртуа:

«Айнтрахт: 3 сэйва, 3 удара

«Ливерпуль»: 9\9

«Атлетико»: 6\6

«Атлетик»: 3\3

«Аль-Айн»: 2\3