👍👎Дебаты дня: обсуждаем три главных вопроса после победы «Реала» в Суперкубке УЕФА

В первом матче нового сезона игроки «Реала» подняли над головой свой первый трофей кампании. С помощью голов Алабы и Бензема «королевский клуб» обыграл франкфуртский «Айнтрахт» и завоевал пятый Суперкубок УЕФА в своей истории. «Сливочные» выступили на высоте, но после матча к команде Анчелотти появилось несколько вопросов, касаемых игры «Реала» в этом сезоне. Порассуждаем над ними вместе.

1. Сможет ли Бензема догнать Роналду в списке лучших бомбардиров «Реала»?

Мяч в ворота «Айнтрахта» сделал Карима вторым в списке лучших бомбардиров в истории «сливочных». Француз сумел обогнать Рауля, но до первой строчки, на которой расположился Роналду, Бензема нужно забить еще 127 мячей. Встает вопрос, сможет ли Карим догнать Криштиану?

В прошлом сезоне француз забил 44 гола, повторить такой результат будет непросто, но если Бензема останется на «Бернабеу» еще на несколько лет, вероятность успеха Карима перейдет из разряда «невозможно» в разряд «вполне осуществимо».

Даже если Бензема в конечном итоге станет игроком запаса в свои 37-38 лет, он наверняка продолжит забивать, выходя на замену. Как думаете, сможет ли француз наколотить за «сливочных» 451 мяч?

2. Увидим ли мы больше домашних заготовок после ввода мяча с центра поля?

Помните недавний товарищеский матч против «Ювентуса», когда «Реал» после ввода мяча в игру с центра показал красивую комбинацию и забил гол спустя десять секунд после стартового свистка? Мяч, правда, был отменен из-за офсайда.

Что ж, в начале второго тайма в Хельсинки казалось, что «Реал» пробует очередную заранее отрепетированную схему. Мяч был введен из центрального круга, снаряд получил Милитао, который остановил его и отдал Алабе, чтобы австриец попытался обострить атаку через правый фланг на половине поля соперника. Мяч перехватил игрок «Айнтрахта» и задумка «сливочных» ни к чему не привела.

Однако язык тела футболистов и то, каким образом разворачивалась игра, выглядело, как сценарий. Интересно, увидим ли мы больше таких заготовок в этом сезоне?

3. Сделает ли Куртуа в этом сезоне сумасшедшее количество суперсейвов?

Хотя в матче за Суперкубок Мадрид выглядел лучше соперника и выиграл встречу с комфортным счетом 2:0, Тибо Куртуа все же пришлось пару раз показать свое вратарское мастерство. Например, в начале встречи он сделал классный сейв после мощного удара Камады.

Нападающие «Ливерпуля» знают, как тяжко бывает порой играть против Тибо с его сумасшедше длинными руками. Куртуа стал одним из самых главных триумфаторов победы «королевского клуба» в Лиге чемпионов.

Судя по Суперкубку, бельгиец готов к очередному блестящему сезону. В прошлогодней кампании болельщики привыкли к тому, что Тибо делает по крайней мере один инопланетный сейв в неделю. Покажет ли он такой результат в новом сезоне?

А как вы ответите на эти вопросы?

Ждать ли нам голевую феерию от Бензема? Будет ли Анчелотти внедрять в игру больше домашних заготовок при вводе мяча в игру с центра? Преподнесет ли Куртуа своей команде кучу невероятных сейвов?

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