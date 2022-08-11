Анчелотти назвал одно изменение, которое тренер планирует внедрить в игру «Реала»

«Реал» завоевал пятый Суперкубок УЕФА, обыграв франкфуртский «Айнтрахт». После матча Карло Анчелотти приоткрыл завесу тайны и рассказал, какие изменения ждут команду в ближайшее время:

«В этом сезоне мы немного увеличим ротацию. В воскресенье нам снова нужно будет выйти на поле. Думаю, против «Альмерии» я использую немного другой состав».

Против «Айнтрахта» Анчелотти выставил тот же состав, что и на финал Лиги чемпионов, оставив новичков клуба, Рюдигера и Тчуамени, на скамейке запасных.

В прошлом сезоне некоторые болельщики хотели, чтобы в команде была более высокая ротация. Судя по словам тренера, желания фанатов наконец сбудутся. Не будем забывать, что костяк «Реала» состоит из немолодых футболистов, поэтому кажется разумным давать менее опытным игрокам возможность проявить себя в матчах против более слабых команд.