«Реал Мадрид» обыграл «Айнтрахт» вчера вечером со счетом 2-0 в Хельсинки и завоевал Суперкубок Европы.

Голкипер «сливочных» Тибо Куртуа сделал несколько важнейших сэйвов и сохранил ворота команды сухими. 30-летний Тибо стал настоящим лидером «Мадрида» на поле и за его пределами.

По данным источников, после матча Куртуа давал интервью, с легкостью переключаясь с одного языка на другой. Тибо знает голландский, французский, английский и испанский языки, а также хорошо понимает немецкий и португальский. Неудивительно, что для разговоров журналисты любят выбирать именно его.

Бельгиец присоединился к «Мадриду» из «Челси» в 2018 году, изначально этот трансфер критиковали, потому что ранее Тибо выступал за злейшего врага «Мадрида» - «Атлетико».

Куртуа три года провел в составе «красно-белых» и даже помог им выиграть Ла Лигу в 2014 году, когда потерпел сокрушительное поражение от «Мадрида» в финале Лиги Чемпионов.