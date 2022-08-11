Флорентино Перес «Трансферы? Сейчас мы никого не ищем»

Президент «Мадрида» Флорентино Перес в интервью для Movistar прокомментировал победу своей команды в Суперкубке Европы.

О Суперкубке «Мы провели отличный прошлый сезон, и этот Суперкубок подарил нам много надежд. Сначала нужно было дойти до финала Лиги Чемпионов, потом выиграть его, чтобы оказаться сегодня здесь. Мы сделали это и теперь Суперкубок Европы наш. У нас отличная команда».

О работе тренера

«Анчелотти прекрасно управляет командой, это важная часть успеха. Сейчас мы начинаем новый сезон, уже в это воскресенье мы сыграем в Ла Лиге, у нас большие ожидания. Нужно продолжать работать, думая о будущем».

О трансферах

«Карло Анчелотти отлично справляется с управлением командой, на сегодняшний день мы никого не ищем».

О дублере Бензема

«Посмотрите сколько у нас нападающих, я об этом не беспокоюсь. Золотой Мяч для Бензема? На мой взгляд он заслуживал получить его еще в прошлом году, а в этом так тем более».

О том, что Флорентино может догнать Бернабеу по трофеям с клубом

«У Сантьяго Бернабеу великая история, он – создатель «Мадрида», выиграв столько же титулов, сколько он, с ним не сравняешься. Я просто стараюсь соответствовать тому, что он сделал. Каждая победа – особенная, но не думаю, что всех побед достаточно для нашего сравнения».

О «Барселоне»

«У каждой команды бывают удачные и неудачные сезоны, но «Барселона» - один из главных клубов в мире, как и «Реал Мадрид». Им нужно вернуться и продемонстрировать, кто они есть на самом деле. Это хорошо для всех, в том числе и для мирового футбола».

О новом сезоне

«Мы не можем выигрывать постоянно, но будем работать, чтобы радовать наших болельщиков, мы в отличной форме».