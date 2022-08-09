Мечта «Реала» о шести трофеях за сезон - под угрозой. Один турнир в этот раз могут отменить

Ранее этим летом Карло Анчелотти заявил, что целью «Реала» является борьба за все шесть трофеев в этом сезоне.
Однако это может оказаться невозможным.
Журналист Хорхе Пикон сообщает, что клубный чемпионат мира по футболу может не состояться в этом сезоне. "Реал" квалифицировался на него после победы в Лиге чемпионов в прошлом сезоне.
Клуб не получал новостей о турнире, и существует серьезная вероятность того, что он не состоится из-за того, что футбольный календарь уже перегружен.
Кубок обычно разыгрывается в декабре-январе. Это невозможно из-за чемпионата мира 2022 года. Самый ранний срок, когда ФИФА может организовать турнир — май 2023 года.
Тем не менее, европейский календарь и календарь Ла Лиги построены с мыслью о том, что турнир проходит зимой.
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