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Мечта «Реала» о шести трофеях за сезон - под угрозой. Один турнир в этот раз могут отменить

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Ранее этим летом Карло Анчелотти заявил, что целью «Реала» является борьба за все шесть трофеев в этом сезоне. 

Однако это может оказаться невозможным.

Журналист Хорхе Пикон сообщает, что клубный чемпионат мира по футболу может не состояться в этом сезоне. "Реал" квалифицировался на него после победы в Лиге чемпионов в прошлом сезоне.

Клуб не получал новостей о турнире, и существует серьезная вероятность того, что он не состоится из-за того, что футбольный календарь уже перегружен.

Кубок обычно разыгрывается в декабре-январе. Это невозможно из-за чемпионата мира 2022 года. Самый ранний срок, когда ФИФА может организовать турнир — май 2023 года.

Тем не менее, европейский календарь и календарь Ла Лиги построены с мыслью о том, что турнир проходит зимой.

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