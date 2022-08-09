«Реал Мадрид» не играет в финалах, а выигрывает их: 16 побед из 18 возможных с 2014 года

История «Мадрида» изменилась в 2014 году, когда Карло Анчелотти привел команду к победе в Десиме, которую клуб ждал 12 лет.

Финал в Лиссабоне дал старт эпохе славы «Мадрида», которая длится последние 8 лет.

Завтра в Хельсинки команда Карло Анчелотти будет бороться за свой пятый Суперкубок Европы и 17ю победу в финале после гола Гарета Бэйла в ворота «Барселоны», который принес «сливочным» Кубок Короля в 2014 году.

Только «Атлетико» удалось обыграть «Реал Мадрид» в финале за этот период. Команда Симеоне оказалась сильнее в Суперкубке Испании в 2014 году и в Суперкубке Европы в 2018м.

Луис Арагонес как-то сказал, что финалы не играют, их выигрывают. Похоже, что это мантра «Мадрида» в последние годы.

Давайте проследим, как другие европейские топ-клубы выступают в финалах.

«Барселона»: 15 финалов, 10 побед

Можно сказать, что доминирование «Мадрида» началось с финала Кубка Короля в 2014 году, когда «сливочные» обыграли «Барселону». С тех пор каталонцы проиграли пять финалов. Три из них в Суперкубке Испании и два в Кубке Короля.

В Европе каталонцы не принимали участия в финалах с тех пор, как выиграли Лигу Чемпионов в 2015 году.

«Атлетико»: 6 финалов, 3 победы

Если бы «Атлетико» обыграл «Реал Мадрид» в финалах Лиги Чемпионов Лиссабоне и в Милане, то история клуба была бы совершенно другой.

Потерпев поражение в 2014 году, «Атлетико» сыграл в пяти финалах и выиграл два Суперкубка (Испании в 2014 и Европы в 2018) и проиграл в трех: дважды в Лиге Чемпионов и в первом Суперкубке Испании в Саудовской Аравии.

«Атлетико» добавил к списку трофеев победу в Лиге Европы в 2018 году

«Бавария»: 17 финалов, 13 побед

«Бавария» никогда не сталкивалась с «Мадридом» в европейских финалах, но с 2014 года немцы трижды проиграли «сливочным»: два раза в полуфиналах Лиги Чемпионов и один раз в четвертьфинале.

С тех пор «Бавария» потерпела поражение в 4х финалах из 17: трижды в Суперкубке Германии (все три раза «Боруссии») и в Кубке Германии «Айнтрахту» в 2018 году.

«Ливерпуль»: 12 финалов, 6 побед

«Ливерпуль» выиграл все под руководством Юргена Клоппа, но потерпел поражение в двух финалах Лиги Чемпионов против «Мадрида». Кроме того, с 2014 года они дважды проиграли в Суперкубке Англии («МанСити» и «Арсеналу») и один раз в Кубке Лиги («Сити» по пенальти в 2016).

В Европе первым поражением Клоппа с «Ливерпулем» стал финал Лиги Европы против «Севильи» в 2016 году.

«МанСити»: 13 финалов, 9 побед

Пока Лига Чемпионов ускользает от «Сити», и им приходится довольствоваться финалами в Англии.

С 2014 года клуб выиграл Кубок Англии (2019), пять раз боролся за Суперкубок Англии, но выиграл только дважды, а также выиграл все свои финалы Кубка Лиги (6 из 6).

В Лиге Чемпионов команда Гвардиолы добралась до финала в Порту в 2021 году, но уступила «Челси».

«ПСЖ»: 22 финала, 19 побед

Еще один клуб, жаждущий выиграть Лигу Чемпионов, находится в Париже. «ПСЖ» дошел до финала в 2020 году, но уступили «Баварии».

Парижане доминируют во Франции, но проиграли три финала за последние годы, уступив в Суперкубке «Лиллю» в прошлом году и в 2019 Кубок Франции «Ренну».

Сезоне 2022\23 «ПСЖ» начал с девятой победы в Суперкубке Франции за последние 10 лет.

«Ювентус»: 17 финалов, 8 побед

«Ювентус» надеется вернуть лидерство в Италии и пока безуспешен в Лиге Чемпионов.

Дважды «Юве» был близок к победе в главном турнире Европы, и оба раза им мешали испанцы. В 2015 году – это была «Барселона», а в 2017 «Реал Мадрид».

Пока проклятие «Юве» в Лиге Чемпионов продолжает действовать, у клуба две победы в 9 финалах турнира.