Гонсало Игуаин: «В первый год Криштиану в «Мадриде» я забил 27 голов, а он 26»

Гонсало Игуаин вспоминает времена, когда Криштиану Роналду впервые попал в «Реал Мадрид», а аргентинец превзошел его пор результативности. Карьера футболистов состоит из взлетов и падений. Что произошло с Гонсало Игуаином? Футболист зажигал в «Ривер Плейт», играл за «Реал Мадрид», «Наполи», «Ювентус» и «Милан». Его много критиковали не только в клубах, но и в сборной Аргентины.

Сейчас Игуаин играет за «Интер Майями» и признался в интервью El Mundo, что в МЛС он обрел покой.

«После стольких лет в Европе я обрел спортивный и эмоциональный покой. Это было правильное решение переехать в МЛС, именно этого я и искал».

После того, что произошло в Кубке Америки и на Чемпионате мира в Бразилии в 2014 году Игуаин стал другим человеком, он не мог пережить постоянной критики.

«Каждого человека беспокоит критика…она понижает твою самооценку, порождает депрессию, анорексию и множество других проблем. Все из-за того, что кто-то критикует вас, сидя за компьютером. Критика легко дается, когда ты не знаешь человека, не знаешь, что у него за жизнь, называешь его разочарованием из зависти».

«Я пережил тяжелые моменты, но у всех в жизни такое случается, важно уметь извлекать урок и минимизировать страдания на сколько это возможно. Главное в жизни – быть счастливым, хотя я не знаю, существует ли счастье. Нужно стараться, чтобы критика не вредила вам, но все это приходит с опытом».

Одним из самых запоминающихся моментов для аргентинца была возможность играть с Лео Месси и Криштиану Роналду.

«Я играл с обоими величайшими футболистами последних лет – Месси и Роналду, а также с двумя лучшими голкиперами в истории – Буффоном и Касильясом. Я семь лет провел в лучшем клубе в истории, забил более 100 голов, выиграл 15 трофеев, я второй аргентинец по количеству матчей за «Реал Мадрид». В первый год, когда Криштиану перешел в «Мадрид», я забил 27 голов, а он 26. А потом он стал забивать по 50 мячей в год! Как он это делал?».