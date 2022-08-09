Иско: «Я понимаю сомнения болельщиков «Севильи», но готов их развеять»

Иско Аларкон – официально игрок «Севильи», он подписал контракт с клубом на два года. Его появление в команде стало причиной больших надежд, но также и сомнений у болельщиков. В недавнем интервью Иско признался, что понимает ситуацию, но остается уверен в себе.

О сомнениях болельщиков

«Я понимаю сомнения болельщиков, связанные с тем, что я не мог играть или мне не давали играть в последние пару лет. Я хочу успокоить их, я сделаю все, что в моих силах, я сосредоточен на 100% и готов продемонстрировать уровень, которого никогда не терял, «Севилья» - отличное место для этого».

О тренировках

«У меня большие ожидания, я знаю, куда попал, надеюсь, что мы сможем многого добиться в этом сезоне. Для меня это лето было сложным, впервые у меня такие длинные каникулы. Я не привык к подобному, но использовал это время на тренировки, чтобы быть в тонусе, поэтому жду не дождусь встречи с командой и возвращения к групповым тренировкам».

О выборе команды

«У меня было достаточно предложений, но в спортивном плане, в плане игры меня сильнее всего привлекла «Севилья». Эта команда постоянно растет, борется в Лиге Чемпионов. Это лучший выбор, чтобы еще раз показать всем мой футбол».

О целях

«Цель – бороться, завоевывать трофеи вместе с сильной командой. Я хочу помочь «Севилье» сотворить историю».

О семье

«Мой сын уже ходит по дому, распевая гимн «Севильи», он такой запоминающийся».

О сравнениях

«Я в расцвете сил, у меня еще многое впереди. Я чувствую себя молодым и сильным. Я видел некоторые сравнения в социальных сетях c Эвером Банегой. Эвер прекрасно проявил себя в «Севилье», я знал его еще со времен «Валенсии», но сам я себя ни с кем не сравниваю, я пришел, чтобы снова наслаждаться футболом».