Говорит Мадрид
Блог

Полный состав «Реала» на сезон 22/23: 25 игроков, но трое еще могут уйти

Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы
Футбол Футбол

Вот как выглядит состав мадридского «Реала» на сезон 22/23.

№1: Тибо Куртуа

№2: Дани Карвахаль

№3: Эдер Милитао

№4: Дэвид Алаба

№5: Хесус Вальехо

№6: Начо

№7: Эден Азар

№8: Тони Кроос

№9: Карим Бензема

№10: Лука Модрич

№11: Марко Асенсио

№12: Альваро Одриосола*

№13: Андрей Лунин

№14: Каземиро

№15: Федерико Вальверде

№16: Эдуардо Камавинга

№17: Лукас Васкес

№18: Орельен Тчуамени

№19: Дэни Себальос

№20: Винисиус Жуниор

№21: Родриго

№22: Антонио Рюдигер

№23: Ферлан Менди

№24: Мариано*

№25: Рейньер* 

*могут покинуть клуб этим летом

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные