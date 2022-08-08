Полный состав «Реала» на сезон 22/23: 25 игроков, но трое еще могут уйти

Вот как выглядит состав мадридского «Реала» на сезон 22/23.
№1: Тибо Куртуа
№2: Дани Карвахаль
№3: Эдер Милитао
№4: Дэвид Алаба
№5: Хесус Вальехо
№6: Начо
№7: Эден Азар
№8: Тони Кроос
№9: Карим Бензема
№10: Лука Модрич
№11: Марко Асенсио
№12: Альваро Одриосола*
№13: Андрей Лунин
№14: Каземиро
№15: Федерико Вальверде
№16: Эдуардо Камавинга
№17: Лукас Васкес
№18: Орельен Тчуамени
№19: Дэни Себальос
№20: Винисиус Жуниор
№21: Родриго
№22: Антонио Рюдигер
№23: Ферлан Менди
№24: Мариано*
№25: Рейньер*
*могут покинуть клуб этим летом
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