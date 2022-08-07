RSC Internacional FC – новый проект «Реал Мадрид C»

2 августа была представлена команда «Реал Мадрид С». От этого подразделения «Реал Мадрид» решил отказаться в 2015 году, и как сообщило издание Marca в июне, команда возродилась на сезон 2022/23. Однако, во избежание юридических рисков, связанных с действующими правилами, восстановление было произведено не только путем покупки места RSC Internacional FC: вновь созданная команда будет продолжать существовать в большинстве аспектов как отдельная от «Реал Мадрид» структура.

Как был создан «Реал Мадрид С» через RSC Internacional FC и где он будет играть?

Новый проект зародился из-за различных проблем в офисах Вальдебебас, но главная связана с изменением порядка заключения арендных сделок, которые ФИФА ограничивает до восьми на клуб. Цель этого маневра – иметь больше возможностей, чтобы не отпускать талантов, которые, возможно, уже переросли «Хувениль А» и не могут найти место в «Кастилье».

Хотя рассматривалось несколько вариантов, в конце концов было решено купить место, а мостиком стала команда RSC Internacional. После перехода в Терсеру RFEF, где новая команда будет играть, домом «Реал Мадрид С» станет Вальдебебас. Вся процедура, таким образом, очень похожа на процедуру CD Tacón, родоначальника женской команды «Реал Мадрид».

Кто будет тренером и помощником тренера «Реал Мадрид С»?

Как уже сообщило издание Marca, руководить новым коллективом будет Луис Гарсия, известный тем, что играл в качестве нападающего за «Эспаньол» и «Сарагосу» и даже играл за сборную Испании. Покинув «Дамм», он подпишет контракт на один год, как и его правая рука, Марио Фернандес, известный тем, что сопровождал Милинко Пантича на тренерском мостике.

Во вторник будущие игроки новой команды прошли медицинское обследование в Вальдебебас. А в среду новый клуб провел первую тренировку. В составе команды будет максимум 22 игрока, из которых на данный момент подтверждены 21.

Кто играет за «Реал Мадрид С»?

Важным условием «Реал Мадрид С» является то, что, поскольку он еще не принадлежит «Реал Мадрид», то не будет транзита игроков с «Хувенилем А» или «Кастильей». Игроки RSC Internacional будут тренироваться и играть матчи только в составе RSC Internacional.

Было подписано четыре игрока, и ожидается, что больше подписаний не будут. В команду пришли вратарь Гильермо Руис из «Мурсии», центральный защитник Хуан Родригес из «Депортиво», левый защитник Давид Руис из «Валенсии» и нападающий Андрес Гарсия из «Патерны».

Среди них есть и очень знакомые лица, наверное, самое знакомое – Давид де ла Вибора. В январе были некоторые сомнения по поводу будущего защитника в клубе, но великолепная игра Давида в «Леванте» воскресила его карьеру, и спортивное руководство считает, что это его год. По этой причине, несмотря на многочисленные звонки, защитник остался в клубе, и ему была отведена ведущая роль с перспективой на настоящее и будущее.

Еще одна важная роль отведена Лоренцо Агуадо. Перейдя в Королевский клуб в 2010 году, (только Марио де Луис и Тео Зидан, пришедшие в том же году, остаются в той же дисциплине, «Кастилье»), он максимально использовал свой период аренды в «Навалькарнеро». Доказательством этого является его возвращение и недавнее продление до 2025 года. В «Мадриде» о нем говорят только хорошее.

Фернандо Родригес («Теруэль»), Фернандо Герреро («Фуэнлабрада»), Жереми («Альбасете»), Хорди Мартин («Талавера»), Ромера («Мустолес»), Апарисио («Уэска»), Хуанма Эрнандес («Антекера») и Айтор Маньяс («Сельта») присоединились к клубу после окончания срока аренды. У первые трех были продлены контракты.

К ним присоединится большое количество представителей «Хувениль А» Эрнана Переса: вратарь Дани Висенте, правый защитник Ферран, центральные защитники Асенсио и Кальеха, полузащитники Нестор Лукас и Паррадо, а также нападающий Виктор Муньос. Рофино, Васси, Салазар и Лоренцо Санчес ищут новые команды или уже нашли.

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