Рюдигер начнет следующий сезон со скамейки запасный. Инсайд испанских СМИ

Этим летом «Реал» совершил два крупных трансфера, подписав Орельена Тчуамени и Антонио Рюдигера, но, как оказалось, ни у одного из них нет гарантий на попадание в стартовый состав.

«Реал» потратил на Орельена сумасшедшие 80 миллионов , Рюдигер же перешел из «Челси» бесплатно.

Тем не менее, обоим игрокам придется хорошенько потрудиться, чтобы занять свое место в старте. Как сообщает издание Diario AS, Карло Анчелотти решил, что в этом сезоне оба футболиста будут начинать матчи на скамейке запасных.

С Тчуамени это решение тренера еще можно понять, в «Реале» существенная конкуренцию за места в полузащите. Однако если Орельен засядет на банке, француз может стать одним из самых дорогих игроков замены.

С Рюдигером картина другая. Многие ожидали, что немец сразу же войдет в основной состав. Тем не менее, во время предсезонки Анчелотти сказал прессе, что не хочет портить отношения со своим центральными защитниками – Давидом Алабой и Эдером Милитао. Тренер также дал понять, что Ферлан Менди будет стартовым левым защитником, а ведь некоторые предполагали, что Алаба может сместиться влево, чтобы Рюдигер разместился в центре.

На данный момент только Анчелотти знает, как долго Рюдигер и Тчуамени будут томиться на скамейке запасных. При этом уже сейчас очевидно, что теперь у «Реала» появится то, чего «сливочным» немного не хватало в прошлом сезоне, – серьезная конкуренция за места в старте.