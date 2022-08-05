Карло Анчелотти: «На кону шесть титулов, и мы хотим бороться за все»

Завоевав с «Мадридом» Лигу Чемпионов-2014, Карло Анчелотти вернулся в столицу Испании в 2021 году, чтобы вновь привести «сливочных» к успеху в Ла Лиге, Суперкубке Испании и Лиге Чемпионов. Королевский клуб был «кем угодно, только не фаворитами» на завоевание европейского титула, но, вооружившись Каримом Бензема, который находится в лучшей форме в своей карьере, «Реал Мадрид» одержал победы над «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити», а в финале победил «Ливерпуль».

Анчелотти – единственный тренер, который четыре раза выигрывал Лигу Чемпионов (плюс еще с «Миланом» в сезонах 2002/03 и 2006/07), а также трижды завоевывал Суперкубок УЕФА. Сейчас 63-летний специалист стремится к четвертому трофею, ведь его команда встречается с чемпионами Лиги Европы, «Айнтрахтом», спустя 62 года после победы над немецкой командой со счетом 7-3 в финале Кубка Европы-1960 в Глазго.

Тренер «Мадрида» дал интервью сайту UEFA.com, в котором рассказал, что предвкушает начало сезона в Хельсинки, указал на «невероятную» кампанию в прошлом сезоне и отметил, что клуб подписал «одних из лучших игроков в мире на своей позиции».

О важности победы в Суперкубке

«У нас есть пару недостатков, по сравнению с «Айнтрахтом», который начинает сезон раньше, но мы будем играть на победу. Мы смотрим вперед, не оглядываясь назад. Прошлогодние победы подкрепляют наши надежды, но нам нужно сосредоточиться на будущих матчах. В предстоящем сезоне на кону шесть титулов, и мы хотим бороться за все».

О том, чего ожидать от «Айнтрахта»

«В прошлом году «Айнтрахт» добился нечто особенного, потому что не был в числе фаворитов. Немцы провели отличные матчи, выиграв у «Барселоны» на «Камп Ноу» за счет контратакующего стиля игры, уделяя большое внимание обороне и скоростным переходам».

О том, как стать тренером-рекордсменом (4 титула Лиги Чемпионов и победы во всех пяти ведущих европейских лигах)

«Я очень горжусь всем этим. Это был невероятный сезон как для меня, так и для «Реал Мадрид». Естественно, возвращение в «Реал Мадрид» было для меня чрезвычайно приятным. Для меня очень важно продолжать быть тренером такого большого клуба и этой великой команды».

О мотивации игроков

«Мы готовы. Команда уже сейчас находится в отличной форме. Радость и удовлетворение, которые ты получаешь после таких побед, как в финале Лиги Чемпионов, обычно остаются с тобой, заставляя тебя чувствовать, что никто и никогда не сможет занять твое место. А это очень сильная мотивация для того, чтобы продолжать побеждать».

О ремонтадах в Лиге Чемпионов

«Это очень свежие воспоминания, а еще была особая химия с болельщиками и стадионом. Все победы были достигнуты на нашем стадионе, благодаря тому импульсу, который исходил от трибун. Всегда верьте, никогда не сдавайтесь. В конце концов, мы играли против очень сильных команд. Это было неизбежно, что мы должны были помучаться».

О разнице между Ла Десимой и победой в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне

«В 2014 году Ла Десима была, вероятно, более предсказуемой, потому что команда уже много раз была близка к ее достижению. К нам только что присоединился Гарет Бэйл, и мы с самого начала были фаворитами на завоевание титула».

«В этом году мы были кем угодно, только не фаворитами, но нам все равно удалось победить, благодаря большой сплоченности и качеству команды. Я думаю, что ключевыми факторами были смирение и опыт старших игроков, дополненные энергией и энтузиазмом молодых».

О прибытии Орельена Чуамени и Антонио Рюдигера, а также об уходах из «Мадрида» летом

«Я считаю, что у нас есть два игрока, которые являются одними из лучших в мире на своей позиции. Прежде всего, их качество повышает физические и технические возможности команды. Сначала надо только, чтобы они адаптировались в группе, и чтобы группа привыкла к ним».

«Мы не должны забывать, что трое ушедших, Марсело, Иско и Бэйл, в последние годы творили историю этого клуба, поэтому весь «Реал Мадрид» благодарен этим игрокам. Мы надеемся, что новички смогут повторить подвиги тех, кто ушел».

Источник