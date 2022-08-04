В «Реале» 7 ключевых игроков: они сыграют более 3000 минут за основной состав в новом сезоне

Одному из них до сих пор нет адекватной замены.
Учитывая состав, который есть в наличии у «Лос Бланкос», можно попробовать назвать игроков, которые могут сыграть более 3000 минут в этом сезоне — это эквивалентно 33 полным матчам.
Тибо Куртуа. Бельгийский кипер — бесспорно лучший вратарь «Реала». В прошлом сезоне он отыграл более 4500 минут, вряд ли в этом сезоне он сыграет меньше.
Эдер Милитао. Анчелотти высоко оценивает бразильца, и в этом сезоне он проведет много игр.
Антонио Рюдигер. Немецкий защитник, несомненно, станет важным игроком для «Реала» в этом сезоне, если будет в форме.
Давид Алаба. Анчелотти всегда находил способ встроить австрийца в свой стартовый состав. Он чрезвычайно хорош.
Каземиро. Бразилец — один из полузащитников, которому гарантировано регулярное игровое время, несмотря на приход Тчуамени и прогресс Камавинги.
Винисиус. Атака «Реала» будет неполноценной без бразильского вингера.
Бензема. Француз является эпицентром всего, что делает «Реал» в атаке, но возможно ему придется сыграть гораздо больше 3000 минут – замены ему клуб так и не нашел.
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