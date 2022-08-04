В «Реале» 7 ключевых игроков: они сыграют более 3000 минут за основной состав в новом сезоне

Одному из них до сих пор нет адекватной замены.

Учитывая состав, который есть в наличии у «Лос Бланкос», можно попробовать назвать игроков, которые могут сыграть более 3000 минут в этом сезоне — это эквивалентно 33 полным матчам.

Тибо Куртуа. Бельгийский кипер — бесспорно лучший вратарь «Реала». В прошлом сезоне он отыграл более 4500 минут, вряд ли в этом сезоне он сыграет меньше.

Эдер Милитао. Анчелотти высоко оценивает бразильца, и в этом сезоне он проведет много игр.

Антонио Рюдигер. Немецкий защитник, несомненно, станет важным игроком для «Реала» в этом сезоне, если будет в форме.

Давид Алаба. Анчелотти всегда находил способ встроить австрийца в свой стартовый состав. Он чрезвычайно хорош.

Каземиро. Бразилец — один из полузащитников, которому гарантировано регулярное игровое время, несмотря на приход Тчуамени и прогресс Камавинги.

Винисиус. Атака «Реала» будет неполноценной без бразильского вингера.

Бензема. Француз является эпицентром всего, что делает «Реал» в атаке, но возможно ему придется сыграть гораздо больше 3000 минут – замены ему клуб так и не нашел.