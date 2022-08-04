Говорит Мадрид
Блог

В «Реале» 7 ключевых игроков: они сыграют более 3000 минут за основной состав в новом сезоне

Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Эдер Милитао Эдер Милитао
Клубы
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Карим Бензема Карим Бензема
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Одному из них до сих пор нет адекватной замены.

Учитывая состав, который есть в наличии у «Лос Бланкос», можно попробовать назвать игроков, которые могут сыграть более 3000 минут в этом сезоне — это эквивалентно 33 полным матчам.

Тибо Куртуа. Бельгийский кипер — бесспорно лучший вратарь «Реала». В прошлом сезоне он отыграл более 4500 минут, вряд ли в этом сезоне он сыграет меньше.

Эдер Милитао. Анчелотти высоко оценивает бразильца, и в этом сезоне он проведет много игр.

Антонио Рюдигер. Немецкий защитник, несомненно, станет важным игроком для «Реала» в этом сезоне, если будет в форме.

Давид Алаба. Анчелотти всегда находил способ встроить австрийца в свой стартовый состав. Он чрезвычайно хорош.

Каземиро. Бразилец — один из полузащитников, которому гарантировано регулярное игровое время, несмотря на приход Тчуамени и прогресс Камавинги.

Винисиус. Атака «Реала» будет неполноценной без бразильского вингера.

Бензема. Француз является эпицентром всего, что делает «Реал» в атаке, но возможно ему придется сыграть гораздо больше 3000 минут – замены ему клуб так и не нашел.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные