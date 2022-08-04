«Реал» готовится к Суперкубку: 10 лучших фото

10 августа состоится Суперкубок УЕФА, в котором мадридский «Реал» сыграет против «Айнтрахта» из Франкфурта. У футболистов был трехдневный перерыв, в среду игроки уже вернулись к работе.

Показываем лучшие кадры, сделанные на тренировке «сливочных»: