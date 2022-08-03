Джордан Озуна и Карим Бензема больше не скрывают отношений: модель впервые опубликовала фото с футболистом

В начале июля в сети появились слухи о связи Карима Бензема и Джордан Озуны. Французского футболиста видели на отдыхе в компании американской модели на борту роскошной яхты.

Теперь сама Джордан подтвердила отношения с Каримом, опубликовав совместные фото в социальных сетях. На одной фотографии она обнимает футболиста, на другой они общаются по видеозвонку.

Хотя модель не давала никаких комментариев относительно рода взаимоотношений со звездой «Мадрида», эти фотографии красноречивее любых слов.

Джордан Озуна – модель из США, ей 32 года, она родилась в Мэриленде. С юных лет она была связана с миром моды, участвовала в различных мероприятиях, а также работала официанткой в ​​популярном ночном клубе Лас-Вегаса Light Night Club. Сейчас Джордан сотрудничает с такими известными модельными агентствами, как «Tricia Brink Management», «The Salt Agency», «Caroline Gleason Management» и «State Management».