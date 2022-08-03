Что происходит с Иско и Марсело? Оба футболиста рискуют остаться без команды

С 30 июня Иско и Марсело являются свободными агентами. У них нет контрактов с какими-либо клубами, но чтобы подписать их, нужно договориться только о зарплате и роли в команде.

Через 10 дней стартует Ла лига, до старта АПЛ, Бундеслиги и Лиги1 еще меньше времени, но ни один из футболистов пока не обзавелся новой командой. И то, что в начале лета казалось вопросом времени, сейчас является более серьезной проблемой.

Нет сомнений в мастерстве обоих футболистов. Более того, Иско вообще всего 30 лет. Но нехватка игровой практики и соревновательного ритма (с 20 мая они оба без практики) и приближение старта сезона ставит обоих в деликатное положение.

Относительно будущего Иско и Марсело существуют только слухи. Интересы Иско теперь представляет Жорже Мендеш, но пока пристроить игрока ему не удалось. Были варианты вновь поработать с Пеллегрини в «Бетисе» или с Лопетеги в «Севилье», но прогресса в переговорах не наблюдается.

Марсело интересовалось много команд и все разные. В Испании говорили о «Вальядолиде», в Италии о «Милане» и «Лацио», во Франции о «Марселе» и «Лионе». Также речь шла о возвращении в Бразилию во «Флуминенсе» и о переезде в Турцию – в «Фенербахче».

Так или иначе, и Марсело, и Иско пока без команды, а часы тикают, до конца августа остается все меньше времени.