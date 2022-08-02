Анчелотти дал обещание одному молодому игрока: он будет «очень важен» в новом сезоне

По словам Хуана Игнасио Гарсия-Очоа из Marca, Карло Анчелотти сказал Эдуардо Камавинге, что он будет «очень важен» в этом сезоне.

Ожидается, что француз получит больше игрового времени, чем в прошлом сезоне.

Есть даже вероятность, что 19-летний игрок станет основным в этом сезоне.

Эдуардо Камавинга может заменить Тони Крооса или Луку Модрича в долгосрочной перспективе. Оба ветерана могут провести свой последний сезон в «Реале».