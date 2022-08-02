Раз в день, конкуренты в постели: девушка Иско рассказала про их сексуальную жизнь

Говоря с La Resistencia, она сказала: «Мы делаем это раз в день.

У нас много работы, и у нас дети. Но мы очень конкурентоспособны в постели».

Саламо появился в испанском телесериале «Отряд по борьбе с наркотиками: Коста-дель-Соль», разработанном Netflix, и может похвастаться более чем 800 000 подписчиков в Instagram.