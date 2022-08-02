Раз в день, конкуренты в постели: девушка Иско рассказала про их сексуальную жизнь

Испанская актриса Сара Саламо недавно сделала признание, что у нее и бывшей звезды «Реала» Иско «очень конкурентная» сексуальная жизнь.
30-летняя брюнетка начала встречаться с Иско в 2017 году, у них трое детей.
Говоря с La Resistencia, она сказала: «Мы делаем это раз в день.
У нас много работы, и у нас дети. Но мы очень конкурентоспособны в постели».
Саламо появился в испанском телесериале «Отряд по борьбе с наркотиками: Коста-дель-Соль», разработанном Netflix, и может похвастаться более чем 800 000 подписчиков в Instagram.
Иско покинул "Реал" этим летом свободным агентом. Он помог «Лос Бланкос» выиграть три титула Ла Лиги и пять титулов Лиги чемпионов за девять сезонов в клубе.
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