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Раз в день, конкуренты в постели: девушка Иско рассказала про их сексуальную жизнь

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Испанская актриса Сара Саламо недавно сделала признание, что у нее и бывшей звезды «Реала» Иско «очень конкурентная» сексуальная жизнь.

30-летняя брюнетка начала встречаться с Иско в 2017 году, у них трое детей.

Говоря с La Resistencia, она сказала: «Мы делаем это раз в день.

У нас много работы, и у нас дети. Но мы очень конкурентоспособны в постели».

Саламо появился в испанском телесериале «Отряд по борьбе с наркотиками: Коста-дель-Соль», разработанном Netflix, и может похвастаться более чем 800 000 подписчиков в Instagram.

Иско покинул "Реал" этим летом свободным агентом. Он помог «Лос Бланкос» выиграть три титула Ла Лиги и пять титулов Лиги чемпионов за девять сезонов в клубе.

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