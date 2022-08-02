2 вакантных номера в «Реале» - один из них может взять новичок

«Реал» в настоящее время имеет вакантные номера - 12 и 16.

16-й номер в этом сезоне может занять Альваро Одриосола — ранее его носил Лука Йович, перешедший этим летом в «Фиорентину».

Однако номер 12 остается вакантным. Как должен знать каждый мадридист, эту футболку оставил легендарный Марсело.

Ла Лига позволяет клубам регистрировать только игроков первой команды с номерами на футболках от 1 до 25.