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2 вакантных номера в «Реале» - один из них может взять новичок

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«Реал» в настоящее время имеет вакантные номера - 12 и 16.

16-й номер в этом сезоне может занять Альваро Одриосола — ранее его носил Лука Йович, перешедший этим летом в «Фиорентину».

Однако номер 12 остается вакантным. Как должен знать каждый мадридист, эту футболку оставил легендарный Марсело.

Ла Лига позволяет клубам регистрировать только игроков первой команды с номерами на футболках от 1 до 25.

Это означает, что у «Реала» еще есть место в составе для еще одного подписания — возможно, центрального нападающего.

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