Карло Анчелотти: «Барса» - фантастическая команда, но я не смотрю на других»

Главный тренер «Мадрида» Карло Анчелотти был доволен победой своей команды в третьем товарищеском матче предсезонки против «Ювентуса», о чем рассказа RealMadrid TV.

О матче с «Ювентусом»

«Мы хорошо завершили тур по США, провели этот матч лучше, чем предыдущие в предсезонке. Сейчас мы полностью сосредоточимся на подготовке к игре за Суперкубок Европы».

О предсезонке

«Предсезонка прошла удачно, без травм, за исключением растяжения у Дани Карвахаля, но он быстро восстановится. Атмосфера хорошая, получилось предоставить игровое время всем футболистам».

О Суперкубке

«Мы полны уверенности перед матчем за Суперкубок. Сейчас нужно отдохнуть пару дней, а потом вернуться к работе. Мы все еще помним вкус победы в финале Лиги Чемпионов, болельщики невероятно поддерживают нас. Состав команды отличный, я пока еще не знаю, кто сыграет в Суперкубке, у меня есть время, чтобы принять решение».

О «Барселоне»

«Думаю, что «Барселона» - фантастическая команда, но меня беспокоят только мои игроки. Я должен быть сосредоточен на своей команде, а не смотреть на других».