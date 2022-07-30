Броя, Окафор и другие. Ищем запасного форварда для «Реала»

Саша Калайджич (25 лет, «Штутгарт» Окончание контракта: 2023 год

Оценочная стоимость: 22,4 млн евро

В сезоне 2020/21 Саша громко заявил о себе в Бундеслиге, забив 16 голов и сделав 6 результативных передач за «Штутгарт». Половину сезона он пропустил из-за травмы, его контракт с клубом истекает в 2023 году, и на трансферном рынке он пользуется большим спросом. По оценке Olocip, в «Мадриде» Саша может забивать 0,62 гола каждые 90 минут. «Сливочным» мог бы пригодиться двухметровый нападающий.

Брайан Бробби (20 лет, «Аякс»)

Окончание контракта: 2025 год

Оценочная стоимость: 8,4 млн евро

Бробби перешел в «Лейпциг» в 2021 году, как свободный агент, но в немецком клубе его карьера пошла на спад. В январе он оказался в «Аяксе» на правах аренды, в Нидерландах к футболисту вернулись силы, и он забил 7 голов. «Аякс» выкупил его за 16 млн. По оценке Olocip, в «Мадриде» Брайан мог бы забивать 0,61 гола каждые 90 минут. За физическую силу Брайана Бробби называют новым Дидье Дрогба.

Беньямин Шешко (19 лет, «Зальцбург»)

Окончание контракта: 2026 год

Оценочная стоимость: 12,3 млн евро

Пусть рост футболиста в 195 см не вводит вас в заблуждение, это не танк. Словенец обладает широким шагом и привык пользоваться им, принимая мяч за пределами штрафной соперника. Он мощно начал сезон, забив 2 гола и сделав 2 результативные передачи в двух матчах. По оценке Olocip, Шешко мог бы забивать 0,57 гола под руководством Карло Анчелотти.

Йонатан Буркардт (22 года, «Майнц»)

Окончание контракта: 2024 год

Оценочная стоимость: 13,9 млн евро

Звезда «Майнца», в прошлом сезоне Буркардт забил 14 голов и сейчас в одном шаге от попадания в состав сборной Германии в Катаре. Футболистом интересовался «Ньюкасл», но Джонни подтвердил, что в данный момент не будет менять клуб. По оценке Olocip, в «Мадриде» он мог бы забивать 0,55 гола за матч.

Жоржиньо Рюттер (20 лет, «Хоффенхайм»)

Окончание контракта: 2026 год

Оценочная стоимость: 15,4 млн евро

Воспитанник кантеры «Ренна», откуда вышли Камавинга и Дембеле, Рюттер перешел в «Хоффенхайм» в 2021 году всего за 750 000 евро. Однако, очень скоро его оценочная стоимость существенно выросла. 8 голов и 5 результативных передач в прошлом сезоне показывают, что юный нападающий смог адаптироваться в атаке нового клуба. На «Бернабеу» он мог бы забивать 0,53 гола за матч.

Роко Шимич (18 лет, «Зальцбург»)

Окончание контракта: 2025 год

Оценочная стоимость: 5,8 млн евро

Нападающий итало-хорватского происхождения, выступающий за молодежную сборную Хорватии – еще одна звезда «Зальцбурга». В Юношеской Лиге УЕФА он забил 7 голов и сделал 3 ассиста. В настоящее время выступает за «Лиферинг» на правах аренды и отметился уже 19 голами. Высоченный нападающий, ростом 190 см мог бы забивать на «Бернабеу» 0,53 гола за матч.

Армандо Броя (20 лет, «Челси»)

Окончание контракта: 2026 год

Оценочная стоимость: 20,7 млн евро

Еще один физически мощный нападающий. Рост Броя 191 см, будучи воспитанником «Челси», он выступает в «Саутгемптоне» на правах аренды. В свой первый год в АПЛ он забил 9 голов и показал, что у него есть все задатки первоклассного нападающего. «Вест Хэм» не просто так был готов заплатить за него 35 млн евро. Игрок сборной Албании мог бы забивать в «Мадриде» 0,5 гола, по оценке Olocip.

Ноа Окафор (20 лет, «Зальцбург»)

Окончание контракта: 2024 год

Оценочная стоимость: 11,2 млн евро

Партнер Шешко в «Зальцбурге». Подвижный, многофункциональный и быстрый нападающий, отличающийся отличным прессингом. Сборная Швейцарии рассчитывает на Окафора в Катаре. В прошлом сезоне он показал, на что способен, забив 14 голов и сделав 10 результативных передач. Если «Мадрид» подпишет его, то сможет рассчитывать на 0,43 гола за матч.

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