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«Там, откуда я родом, давление не связано с футболом»: сильные слова Рюдигера

Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
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Журналисты издания SportBible спросили у защитника мадридского «Реала» Антонио Рюдигера о том, чувствует ли он давление, играя в футбол. Ответ немца получился эмоциональным:  

«Там, откуда я родом, давление связано не с футболом. Давление – это незнание того, что вы будете есть завтра».

Рюдигер имеет сьерра-леонские корни. Страна заняла пятое место в списке беднейших государств мира по валовому национальному доходу в 2020 году.

📸 — Президент Сьерра-Леоне — родной страны Антонио Рюдигера: «Поздравляю Антонио и «Челси» с их победой. Тони,.. | ВКонтакте
Президент Сьерра-Леоне вместе с Антонио

Ранее в этом году игрок основал свой благотворительный фонд образования в Сьерра-Леоне, пожертвовав 40 000 долларов и продав с аукциона футболку «Челси» со своим автографом.

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