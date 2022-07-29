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«Реал» нашел неожиданную замену Бензема в АПЛ. Мариано и Майораль не устраивают Анчелотти

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Армандо Броя Армандо Броя
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В прошлом сезоне забил 10 мячей в 38 встречах.

По словам Низара Кинселлы, «Реал» навел справки о возможности подписания нападающего «Челси» Армандо Броя.

В прошлом сезоне «Челси» отдал Брою в аренду «Саутгемптону», где он неплохо выступил, забив 10 голов в 38 играх.

Nachedeu - nachedeu.com -Армандо Броха

 «Реал» ищет подмену Кариму Бензема, учитывая, что Мариано и Майораль могут покинуть «Бернабеу», поскольку не устраивают Анчелотти в качестве игроков основы.

Лос-Бланкос будут выбирать только того нападающего, который может гарантировать как минимум 10 голов за сезон, несмотря на то что он будет подменять Бензема.

Броя - тот, кто может обеспечить этот результат. Албанцу всего 20 лет, он высокий, быстрый и умеет забивать.

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