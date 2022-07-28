8 игроков на 3 позиции, но лишь один форвард: разбираем глубину состава «Реала» в атаке

Этим летом «Реал» решил не подписывать нового нападающего, несмотря на переговоры, связывающие Мариано с постоянным уходом.

Если Перес решит продать доминиканского форварда, мадридский «Реал» будет действительно слаб в атаке, особенно если Борха Майораль тоже уйдет, что выглядит вполне реальным.

Вот как будет выглядеть глубина состава «Реала» в атаке, если оба нападающих уйдут.

Левые: Винисиус, Азар.

Центральные: Бензема, Хуан Латаса

Правые: Родриго, Асенсио, Вальверде, Васкес

Как видите, у Бензема не будет замены на его позиции, кроме Латасы, который еще молод.