8 игроков на 3 позиции, но лишь один форвард: разбираем глубину состава «Реала» в атаке

Этим летом «Реал» решил не подписывать нового нападающего, несмотря на переговоры, связывающие Мариано с постоянным уходом.
Если Перес решит продать доминиканского форварда, мадридский «Реал» будет действительно слаб в атаке, особенно если Борха Майораль тоже уйдет, что выглядит вполне реальным.
Вот как будет выглядеть глубина состава «Реала» в атаке, если оба нападающих уйдут.
Левые: Винисиус, Азар.
Центральные: Бензема, Хуан Латаса
Правые: Родриго, Асенсио, Вальверде, Васкес
Как видите, у Бензема не будет замены на его позиции, кроме Латасы, который еще молод.
«Реал» хорошо укомплектован на правом фланге: четыре игрока борются за место в основе.
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