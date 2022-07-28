Вальверде хочет быть основным игроком «Реала» — 2 позиции, на которых он может играть

По информации Marca, Феде Вальверде требует, чтобы в этом сезоне он стал основным игроком «Реала».
Уругваец начинает свой пятый сезон в качестве игрока на «Сантьяго Бернабеу» после того, как в 2015 году перешел в команду.
Однако Вальверде, которого часто рассматривают как запасной вариант в полузащите или в атаке, теперь хочет получить постоянное место в команде Анчелотти.
На каких позициях он может играть? Вальверде мог бы дополнить трио полузащитников «Реала».
Или он может быть той третьей силой в атаке «Мадрида» справа, поскольку мы видели, как он играет так много раз.
Заслуживает ли Вальверде места в старте?
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