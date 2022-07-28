«Реал Мадрид» - лидер по продажам футболок в топ Лигах по итогам прошлого сезона

«Реал Мадрид» заработал больше других клубов за прошедший сезон на продаже футболок и маркетинговых товаров. Речь идет о сумме в 3,3 млн евро, таким образом «сливочные» на 400% увеличили свою статистику по сравнению с 2018 годом. Эти данные приводит исследовательская группа Grupo Labelium, работающая с Amazon.

Во время исследования была проанализирована статистика продаж на Amazon экипировки и маркетинговых товаров клубов из четырех топ-лиг Европы: Англии, Испании, Италии и Франции. Доходы некоторых лиг от продаж футболок соответствуют сумме в 12,3 млн евро.

За лидером списка «Мадридом» следует «ПСЖ», клуб заработал 2,2 млн евро. Подиум замыкает «Милан», получивший 1,5 млн евро. Еще одной испанской командой, попавшей в топ-10 стала «Барселона» - она расположилась на шестом месте, заработав 700 000 евро.

В исследовании отмечают, что «ПСЖ» впервые продал более миллиона футболок, 60% от общего количества пришлось на футболки Лео Месси.

В отчете особое внимание уделено двум клубам, добившимся успеха в прошлом сезоне: победителю Серии А «Милану» и мадридскому «Реалу» - победителю Ла Лиги и Лиги Чемпионов.

«Мы сделали сравнение по ключевым словам и посмотрели статистику за две недели до и две недели после победы «Мадрида» в Ла Лиге и Лиге Чемпионов и победы «Милана» в Серии А. Итальянский клуб продемонстрировал рост в 231%, а «Реал Мадрид» в 166%».