Фанат «Реала» и пилот «Формулы-1» отказался подписать футболку «Барсы» для болельщика

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс известен любовью к мадридскому «Реалу». Карлос не мог предать цвета своей команды даже ради поклонника.

Сайнс раздавал автографы своим болельщикам, сидя в машине, но как только ему протянули футболку «Барсы» с фамилией Месси, гонщик поднял стекло машины и поспешил уехать.

Увидев цвета заклятого противника «сливочных», поклонник «Реала» отказался оставлять фанату автограф. Болельщик с футболкой «Барселоны» прокричал вслед уезжающему автомобилю «Força Barça».

Посмотрите, как это было:

Отец Карлоса ― двукратный чемпиона мира по ралли и, так же как и сын, большой поклонник мадридского «Реала», он даже стал почетным членом клуба.

Вот это преданность команде!