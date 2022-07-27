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Фанат «Реала» и пилот «Формулы-1» отказался подписать футболку «Барсы» для болельщика

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Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс известен любовью к мадридскому «Реалу». Карлос не мог предать цвета своей команды даже ради поклонника. 

Watch: Carlos Sainz and his father cheer on Real Madrid

Сайнс раздавал автографы своим болельщикам, сидя в машине, но как только ему протянули футболку «Барсы» с фамилией Месси, гонщик поднял стекло машины и поспешил уехать.

Увидев цвета заклятого противника «сливочных», поклонник «Реала» отказался оставлять фанату автограф. Болельщик с футболкой «Барселоны» прокричал вслед уезжающему автомобилю «Força Barça».

Посмотрите, как это было:

Отец Карлоса ― двукратный чемпиона мира по ралли и, так же как и сын, большой поклонник мадридского «Реала», он даже стал почетным членом клуба. 

Вот это преданность команде!

 

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