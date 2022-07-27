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Анчелотти уже выбрал основного левого защитника на новый сезон

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Карло Анчелотти спросили о позиции левого защитника на новый сезон.

Выступая после игры с клубом «Америка», Карло Анчелотти сказал: «Менди — наш стартовый левый защитник, но если у него возникнут проблемы, его место может занять Алаба».

«Реал» начал игру против «Америки» с Ферланом Менди на позиции левого защитника. Во втором тайме француза на этой позиции заменил Давид Алаба.

В отличие от предыдущей игры против «Барсы», Антонио Рюдигер был на позиции центрального защитника, а Начо стал его партнером в защите.

Лос-Бланкос завершили игру со счетом 2:2.

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