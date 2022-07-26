Брат и агент Рюдигера: «Мы были на связи с «Мадридом» с 2016 года»

Брат и по совместительству агент Антонио Рюдигера Сар Сенези поделился с изданием Kicker деталями перехода футболиста в «Реал Мадрид».

О том, как происходит трансфер

«Изначально с тобой связывается клуб, вы обмениваетесь информацией. Затем боссы клуба обсуждают все между собой. Потом, они сообщают о своем интересе и спрашивают, заинтересован ли футболист. На этом этапе уже можно говорить о цифрах. Можно сказать сразу о своих ожиданиях, а можно дождаться личной встречи».

Об интересе «Мадрида» в 2019 году

«Мадрид» связался с нами, никаких сложностей не было, поскольку мы были в контакте с клубом с 2016 года. В 2019 интерес стал конкретным, он появился до того, как «Челси» стали запрещены трансферы санкциями ФИФА, Тони также не хотел торопиться, ему важно было проявить уважение к «Челси», клуб не смог бы подписать ему замену в тот момент».

О Карло Анчелотти

«Я был в контакте с Карло с 2018 года, когда он работал в «Наполи». Карло объяснил, как все видит со спортивной точки зрения. Тони понравился план. После общения с Карло остались отличные впечатления».

О сомнениях в начале 2022 года

«Мы придерживались выжидательной тактики. «Сохраняй спокойствие и показывай хороший футбол», - говорил я Тони. Но после двух месяцев неопределенности и смены руководства в «Челси», два или три европейских гранда начали настаивать на принятии решения. Тогда нам пришлось переоценить ситуацию, Тони сообщил своему на тот момент тренеру Томасу Тухелю, что хочет уйти. Потом он стал выбирать и ждать до июня, чтобы перейти в «Мадрид».