Бензема против! Карим точно не ждет Роналду в «Мадриде»

Некоторое время назад начали появляться слухи о возможном возвращении Криштиану Роналду в «Реал Мадрид», однако Карим Бензема им точно не рад, сообщает El Nacional.

После ухода Роналду из «Мадрида» в 2018 году, Бензема взял на себя функции португальца и повел команду за собой. Однако, Криштиану и сегодня остается лучшим бомбардиром в истории Королевского клуба.

37-летний Роналду в свое время забил 450 голов за 436 матчей в «Мадриде» с 2009 по 2018год. Легендарный португалец четыре раза выиграл с «Мадридом» Лигу Чемпионов.

Несмотря на то, что возвращение Криштиану сегодня в состав «сливочных» крайне маловероятно, бывший товарищ по команде Карим Бензема настроен категорически против.

Бензема не хочет возвращения Криштиану, потому что чувствует, что может потерять роль первой скрипки, снова оказавшись в тени португальца.