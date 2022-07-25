Рюдигер и Тчуамени на скамейке запасных: предпочтительный состав Анчелотти на сезон 22/23

Diario AS сообщает, что Карло Анчелотти был доволен тем, как Тчуамени и Антонио Рюдигер выступили в своем дебютном матче против «Барселоны».

Но итальянец считает, что два новичка должны бороться за место в стартовом составе. Он доверяет тройке полузащитников Кроос — Каземиро — Модрич и паре центральных защитников Алаба — Милитао.

Идея Анчелотти состоит в том, чтобы использовать тот же состав, который выиграл титулы Лиги чемпионов и Ла Лиги в прошлом сезоне.

Вот как тогда будет выглядеть состав.

Стартовый состав: Куртуа; Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди; Модрич, Каземиро, Кроос; Вальверде, Бензема, Винисиус.