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Рюдигер и Тчуамени на скамейке запасных: предпочтительный состав Анчелотти на сезон 22/23

Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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Diario AS сообщает, что Карло Анчелотти был доволен тем, как Тчуамени и Антонио Рюдигер выступили в своем дебютном матче против «Барселоны».

Но итальянец считает, что два новичка должны бороться за место в стартовом составе. Он доверяет тройке полузащитников Кроос — Каземиро — Модрич и паре центральных защитников Алаба — Милитао.

Идея Анчелотти состоит в том, чтобы использовать тот же состав, который выиграл титулы Лиги чемпионов и Ла Лиги в прошлом сезоне.

Вот как тогда будет выглядеть состав.

Стартовый состав: Куртуа; Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди; Модрич, Каземиро, Кроос; Вальверде, Бензема, Винисиус.

Запасные: Лунин, Васкес, Одриосола, Вальехо, Рюдигер, Начо, Мигель, Чуамени, Камавинга, Себальос, Асенсио, Азар, Мариано, Родриго.

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