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«Это в ДНК «Реала»: Винисиус нацелен на победу в Суперкубке Европы

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Винисиус Жуниор высказался о предстоящем матче за Суперкубок Европы.

"Важно выиграть как можно больше игр, мы хотим выиграть такие крупные титулы, как Суперкубок Европы", - сказал Винисиус журналистам УЕФА.

«Мы готовимся к сезону и к матчу 10 августа. Мы собираемся выйти на поле и выложимся по полной, стремясь выиграть первый титул в сезоне.

Это ДНК этого клуба и этой футболки, и она всегда проявляется в важных играх. Наши игроки знают, как решать матчи в Лиге чемпионов».

10 августа «Реал» сыграет с победителем Лиги Европы «Айнтрахтом» в рамках Суперкубка Европы.

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