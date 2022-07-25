«Это в ДНК «Реала»: Винисиус нацелен на победу в Суперкубке Европы

Винисиус Жуниор высказался о предстоящем матче за Суперкубок Европы. "Важно выиграть как можно больше игр, мы хотим выиграть такие крупные титулы, как Суперкубок Европы", - сказал Винисиус журналистам УЕФА.

«Мы готовимся к сезону и к матчу 10 августа. Мы собираемся выйти на поле и выложимся по полной, стремясь выиграть первый титул в сезоне.

Это ДНК этого клуба и этой футболки, и она всегда проявляется в важных играх. Наши игроки знают, как решать матчи в Лиге чемпионов».