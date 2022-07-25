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Необычные позиции Рюдигера и Азара: 2 эксперимента Анчелотти в проигранном Эль-Класико

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Карло Анчелотти, наконец, проверил две идеи, которые были у него в голове, в реальной ситуации.

Многие болельщики «Реала» не были удивлены, увидев, что Эден Азар стартовал как ложная девятка. Карло ранее заявлял, что будет использовать бельгийца в этой роли.

Однако, чего многие не ожидали, так это того, что Антонио Рюдигера использовали на позиции левого защитника, а Давид Алаба играл на позиции центрального защитника.

Что касается Ферлана Менди, то он вышел со скамейки запасных и заменит Рюдигера в перерыве.

Вот как выстроился «Мадрид»:

Это показывает, что в этом сезоне Анчелотти может продолжить работу в паре с Алабой и Милитао в качестве центральных защитников.

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