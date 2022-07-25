Морено, Нкунку, два варианта в «Аталанте»: ищем дублера для Бензема на новый сезон

«Реал Мадрид» может начать сезон без дублера для Карима Бензема — если Мариано и Борха Майораль покинут клуб этим летом.

Мы выбрали лучших потенциальных дублеров для французского нападающего, основываясь на нападающих с таким же стилем и статистикой, как у Бензема.

Дуван Сапата

Сапата — мощный нападающий, у которого много общего с Бензема. Может, он и не так много забивает, но с точки зрения ударов вряд ли найдется лучший соперник для Бензема.

Процент попаданий Бензема в створ составляет 39,8%, колумбийца — 39,7%. В прошлом сезоне он забил 13 голов и сделал 7 результативных передач за «Аталанту».

Андрей Крамарич

Его ожидаемое количество голов плюс передач составляет 17,9. В прошлом сезоне он забил 19 голов во всех соревнованиях.

Как и Бензема, Крамарич любит помогать своей команде начинать атаки, поэтому в прошлом сезоне он сделал 11 результативных передач.

Луис Муриэль

Как и Сапата, Муриэль — еще один колумбийский нападающий, который продолжает впечатлять в Серии А за «Аталанту».

31-летний игрок - хищник в штрафной площади, в среднем забивает 0,54 гола за игру. Это неплохо для игрока, который может выйти со скамейки запасных и заменить Бензема.

Жерар Морено

Испанец — еще один нападающий, который проводит много параллелей с Бензема.

Получить Морено может быть сложно, учитывая, что у него долгосрочный контракт с «Вильярреалом», а его стоимость оценивается в 40 миллионов евро. Тем не менее, «Мадрид» получит хорошего финишера, если решит подписать его.

Кристофер Нкунку

Возможно, лучший из всех. Нкунку продемонстрировал свой талант, играя за РБ Лейпциг. Результативность француза составляет 0,64 гола за 90 минут.