📲«Можно мне одну из твоих футболок?». Марсело отвечает на пост Родриго

«Реал Мадрид» проводит предсезонный тур в США, команда Карло Анчелотти начала с поражения в Класико, но у нее будет возможность реабилитироваться в предстоящих играх с мексиканской «Америкой» и «Ювенутсом».

Примечательно, что бывший капитан команды и самый титулованный игрок в истории клуба Марсело не перестает следить за товарищами.

Родриго в социальных сетях поделился кадрами с Класико, который прокомментировал Марсело:

«Можно мне одну из твоих футболок?».

Будущее самого Марсело пока остается туманным. Ходят слухи о том, что бразилец может остаться в Европе и перебраться в Серию А после 16 лет в «Мадриде».