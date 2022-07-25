Куртуа и отсутствие голов: лучшее и худшее в игре «Мадрида» в Класико

Во время предсезонки очень важно не делать скоропалительных выводов. «Реал Мадрид» начал с поражения в Класико, что всегда неприятно. За время матча можно было отметить как негативные, так и позитивные моменты.

Куртуа

В «Мадриде» многое может измениться, но только не надежность в воротах. Их защищает лучший голкипер в мире – Тибо Куртуа. Бельгиец совершил пять сэйвов, помог избежать крупного поражения своей команды и разочаровать Дембеле. Он в очередной раз показал, насколько велика его роль «Мадриде» Анчелотти: у Тибо на счету 59 касаний (больше, чем у Крооса) и 42 паса (третий по количеству в команде).

Рюдигер

Новичок «Мадрида» дебютировал с первых минут матча на позиции…левого латераля, показав, насколько он готов к борьбе и как быстро может адаптироваться. Рюдигер проявил свой бойцовский дух, столкнувшись с Араухо.

Интенсивность

«Реал Мадрид» начал позже, чем «Барселона», поэтому еще не набрал нужный ритм, подопечные Хави превосходили «сливочных» с начала матча. Тем не менее, «Мадрид» не спасовал и не выключался из игры. Возможно, команда вспомнила о досадном поражении в предсезонке от «Атлетико» 3-7 и не хотела повторения этой истории.

Голы

Без Бензема «Реал Мадрид» куда меньше похож на «Реал Мадрид». Это логично, но отсутствие плана Б может дорого стоить команде по ходу сезона. В Лас-Вегасе никто не повел команду за собой: ни Азар, игравший в своем первом Класико, ни Асенсио, чье положение в команде сейчас особенно деликатное, ни Вини с Родриго – герои прошлого сезона.

Пара центральных

Дуэт Милитао-Алаба великолепно проявил себя в сезоне 2021\22, но спустя два месяца и они стали допускать ошибки, как вместе, так и по отдельности. «Барселона» забила свой единственный гол именно после недосмотра Милитао.

Без ветеранов и новичков

Карло Анчелотти выпустил в стартовом составе молодых полузащитников. Но трио Феде-Тчуамени-Камавинга вообще не сработало, хотя то же самое можно сказать и о ветеранах Модриче-Каземиро-Кроссе, которые появились во втором тайме.