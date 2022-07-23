Полный состав «Реала» на матч с «Барсой»: Бензема и Карвахаля не будет, Азар в заявке

На первую игру в рамках предсезонной подготовки, в которой команде предстоит сыграть с «Барселоной» в Лас-Вегасе, Карло Анчелотти вызвал всех игроков, отправившихся в США, кроме Дани Карвахаля и Карима Бензема.

У правого латераля небольшой ушиб, и тренерский штаб предпочитает не рисковать им, а Карим провел слишком мало тренировок с командой.

Заявка на игру с «Барселоной»:

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Луис Лопес, Лукас Каньисарес.

Защитники: Эдер Милитао, Дэвид Алаба, Хесус Вальехо, Начо Фернандес, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Альваро Одриосола, Винисиус Тобиа.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Феде Вальверде, Лукас Васкес, Орельян Чуамени, Дани Себальос, Эдуардо Камавинга.

Нападающие: Эден Азар, Марко Асенсио, Винисиус Джуниор, Родриго Гоэс, Мариано, Хуанми Латаса.

Матч пройдет 24 июля в 6.00 по МСК.