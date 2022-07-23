Бензема против Левандовски: сравниваем статистику форвардов в ожидани нового противостояния

Великие гении всегда ищут повод, чтобы повысить свою мотивацию и совершенствоваться день ото дня.

Это касается и Карима Бензема. Став в прошлом сезоне лучшим бомбардиром Ла Лиги и Лиги чемпионов, он поставил перед собой новую цель в связи с приходом Левандовски в «Барселону»: превзойти польского нападающего по количеству забитых мячей в домашнем чемпионате. В прошлой кампании француз забил 27 голов, а бывший нападающий мюнхенской «Баварии» – 35. В Лиге Чемпионов, наоборот, Карим превзошел Роберта – 15 и 13 голов соответственно.

Бензема хочет продолжить творить историю «Мадрида» и нацелен на то, чтобы в следующем сезоне стать лучшим бомбардиром чемпионата второй раз подряд. Для этого ему придется сражаться с Левандовски в упорной борьбе. Француз, который сыграл решающую роль в завоевании триплета (Ла Лига, Лига Чемпионов и Суперкубок Испании), поставил перед собой новую задачу – превзойти 35 голов, забитых поляком в Бундеслиге в прошлом сезоне.

Но между этими двумя игроками есть большая разница: в «Баварии» играют на Роберта; в «Мадриде» Карим играет на и для своих партнеров по команде. Это видно по количеству голевых передач, отданных обоими игроками в своих чемпионатах: Бензема отдал в три раза больше (12), чем Левандовски (4). Эта цифра отражает щедрость французской звезды.

В еврокубках все по-другому: нападающий «Мадрида», MVP Лиги Чемпионов 2021/22, стал лучшим бомбардиром турнира с 15 голами, а поляк занял второе место с 13 голами. Из 29 голов, которые «Мадрид» забил в последнем розыгрыше главного европейского соревнования, 51,7% принадлежит Кариму. Другими словами, на пути к Десимокуарте более половины голов было забито Бензема (5 голов на групповом этапе и 10 на стадии плей-офф), причем в двух матчах (в ворота «парижан» на «Бернабеу» и лондонцев на «Стэмфорд Бридж») был оформлен хет-трик.

По данным Olocip, компании, занимающейся внедрением искусственного интеллекта в мир футбола, Карим забил в Лиге Чемпионов на 12 голов больше, чем ожидалось, а Левандовски – на 8. С общей ценностью 11,89 мадридиста стал самым важным футболистом на поле в Европе (0,984 гола за 90 минут). К этому можно добавить общую ценность Бензема в Ла Лиге и Лиге Чемпионов, которая составляет 25,22, что на 0,03 выше, чем у Левандовски, получившего 25,19.

В преддверии новой кампании и с мыслями о шести соревнованиях, которые ожидают Королевский клуб, Бензема хочет получить все. Он подходит к своему 14-му сезону в составе «сливочных» с новыми вызовами, новыми надеждами и особым желанием: выиграть свой первый Золотой Мяч в футболке «Мадрида».

Источник