«Любовь к футболу толкает меня вперед». Модрич сохраняет боевой настрой в 36 лет

Перед Класико Лука Модрич заверил, что его команда хочет проявить себя в принципиальном матче с сильным соперником.

«Мы постараемся подготовиться наилучшим образом, чтобы хорошо сыграть предстоящие матчи в предсезонке. Мы знаем, что нас ждет Класико, игры против «Барселоны» всегда очень интенсивные, у болельщиков большие ожидания, поэтому очень важно проявить себя хорошо», - сказал Лука официальному сайту клуба.

Класико пройдет на стадионе «Эллиджиант» в Вегасе, он был построен в 2020 году и вмещает 65 000 человек.

После победы в Ла Лиге и Лиге Чемпионов в прошлом сезоне Модрич отметил, что в первый дни предсезонки в Лос-Анджелесе было очень много физической работы.

«Было нелегко, но активная физическая подготовка необходима, чтобы хорошо подготовиться к сезону», - говорит Лука.

«Мы очень хотим хорошо начать эту серию матчей. Думаю, что команда в хорошей форме, возможно мы будем немного уставшими из-за большого количества работы, но это необходимая часть предсезонки. Нужно выложиться, чтобы удачно провести матч».

36-летний Лука стал одним из символов «Мадрида», он объяснил, каким должен быть настрой после стольких побед.

«Когда выигрываешь вовсе не значит, что можно расслабиться и почивать на лаврах. Наоборот: когда ты поймал ощущение того, что значит побеждать, ты хочешь большего. Ты хочешь ощущать вкус победы снова и снова, именно это и толкает меня вперед, а также любовь к футболу».

«Я люблю то, что делаю, я очень счастлив в «Мадриде», в лучшем клубе мира, у меня есть все, чего футболист может желать – мне это нравится и заставляет меня двигаться вперед», - заключил Модрич.

Уже сегодня «Мадрид» отправится в Лас-Вегас, чтобы встретиться с «Барселоной».