Перес не считает переход Роналду главным трансфером «Реала» в этом столетии

Роналду забил за «Реал» 450 голов, это на 127 мячей больше, чем у Рауля, который занимает вторую строчку в рейтинге игроков, чаще всего забивавших за «сливочных».

Однако, по словам агента Тони Крооса, Флорентино Перес считает, что лучшим приобретением «королевского клуба» в этом столетии стал не Криштиану, а немецкий полузащитник.

В прошлом году Фольке Штрут, агент Тони, интересно высказался о президенте «Реала»:

«Он невероятно приятный человек с замечательной историей жизни. Перес крайне предприимчив, но при этом он всегда сохраняет человечность. Флорентино объяснил мне, почему Тони Кроос – трансфер века в "Реале"».

Кроос перешел в «Реал» из мюнхенской «Баварии» в 2014 году, с тех пор немец завоевал с клубом 17 трофеев.

Тони, безусловно, многое сделал для «сливочных», однако, справедливо ли Перес отдал звание лучшего трансфера клуба в этом веке немцу? Возможно, агент Крооса немного приукрасил свой разговор с Флорентино, чтобы добавить значимости себе и своему клиенту.

Кого бы вы назвали лучшим приобретением «сливочных» в 21-м веке? Делитесь мыслями в комментариях!