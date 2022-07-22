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Перес не считает переход Роналду главным трансфером «Реала» в этом столетии

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Роналду забил за «Реал» 450 голов, это на 127 мячей больше, чем у Рауля, который занимает вторую строчку в рейтинге игроков, чаще всего забивавших за «сливочных». 

Однако, по словам агента Тони Крооса, Флорентино Перес считает, что лучшим приобретением «королевского клуба» в этом столетии стал не Криштиану, а немецкий полузащитник. 

Ronaldo trying to work out how many more 'World Player of the Year' trophies he has than Kroos. Image: Alamy

В прошлом году Фольке Штрут, агент Тони, интересно высказался о президенте «Реала»:  

«Он невероятно приятный человек с замечательной историей жизни. Перес крайне предприимчив, но при этом он всегда сохраняет человечность. Флорентино объяснил мне, почему Тони Кроос – трансфер века в "Реале"».

Кроос перешел в «Реал» из мюнхенской «Баварии» в 2014 году, с тех пор немец завоевал с клубом 17 трофеев. 

Тони, безусловно, многое сделал для «сливочных», однако, справедливо ли Перес отдал звание лучшего трансфера клуба в этом веке немцу? Возможно, агент Крооса немного приукрасил свой разговор с Флорентино, чтобы добавить значимости себе и своему клиенту.

Кого бы вы назвали лучшим приобретением «сливочных» в 21-м веке? Делитесь мыслями в комментариях! 

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