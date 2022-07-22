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Вальверде: «Мы выступаем за «Реал», чтобы завоевывать титулы»

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Федерико Вальверде Федерико Вальверде
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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде побеседовал с журналистами газеты Marca о том, что он чувствует в преддверии очередного сезона в составе мадридского «Реала». 

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Ожидания от матча за Суперкубок УЕФА против франкфуртского «Айнтрахта» 

«Это первый титул в сезоне. Мы выступаем за «Реал», чтобы завоевывать титулы. Мы должны хорошо работать в матчах в период предсезонной подготовки».

Главная цель на сезон

«Ключевая цель – заработать место в старте, чтобы помочь команде, привнести в нашу игру мои знания и умения. Конечно, это требует большой ответственности, но очень приятной ​​ответственности».  

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«Нам здесь очень нравится! Мы приехали сюда ради работы, но всегда приятно встретить фанатов, которые обычно находятся далеко. Это очень здорово».

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