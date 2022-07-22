Вальверде: «Мы выступаем за «Реал», чтобы завоевывать титулы»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде побеседовал с журналистами газеты Marca о том, что он чувствует в преддверии очередного сезона в составе мадридского «Реала».

Ожидания от матча за Суперкубок УЕФА против франкфуртского «Айнтрахта»

«Это первый титул в сезоне. Мы выступаем за «Реал», чтобы завоевывать титулы. Мы должны хорошо работать в матчах в период предсезонной подготовки».

Главная цель на сезон

«Ключевая цель – заработать место в старте, чтобы помочь команде, привнести в нашу игру мои знания и умения. Конечно, это требует большой ответственности, но очень приятной ​​ответственности».

О поездке «Реала» в Лос-Анджелес

«Нам здесь очень нравится! Мы приехали сюда ради работы, но всегда приятно встретить фанатов, которые обычно находятся далеко. Это очень здорово».