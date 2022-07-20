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Косметический бренд Cantabria Labs – новый спонсор «Мадрида»

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У «Мадрида» новый спонсор: клуб объявил, что достиг соглашения с известным испанским брендом среди международных производителей фармацевтических и космецевтических средств Cantabria Labs на ближайшие три года.  Согласно официальному сайту клуба, цель соглашения – популяризация бренда Cantabria Labs и его линеек Heliocare, Endocare и Elancyl.

 «Мы рады приветствовать в нашей семье бренд Cantabria Labs, нас объединяют общие ценности. Фирма является лидером на рынке дерматологии, поэтому мы уверены, что у нас лучшие союзники», – объяснил Эмилио Бутрагеньо, директор клуба по межинституциональным отношениям.

Со своей стороны, Сюзанна Родригес, генеральный директор Cantabria Labs, заверила: «Цель Cantabria Labs — защищать кожу, чтобы радоваться жизни. Благодаря нашему сотрудничеству с Рафой Надалем мы убедились, как ценности спорта объединяются с ценностями здоровья и распространения полезных привычек. С «Мадридом» мы не только приумножаем наше влияние, но и продолжим идти вперед с единомышленниками».

 

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