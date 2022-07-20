Карим Бензема воссоединился с «Мадридом» в роскошном отеле в Лос-Анджелесе

Карим Бензема получил пять дополнительных дней на отдых и теперь прибыл в расположение команды, которая приземлилась в Лос-Анджелесе, чтобы начать тур по США.

Французского нападающего тепло встретили Карло Анчелотти и одноклубники. С этого момента Карим будет вливаться в график команды. Он не сразу войдет в ритм, потому что без него «сливочные» провели уже четыре тренировки в Мадриде. Пока его появление в товарищеском матче с «Барселоной» в воскресенье под вопросом.

Ближайшие две недели «Реал Мадрид» проведет в отеле «Беверли-Хиллс», который находится на бульваре Сансет. Сегодня команда приступит к тренировкам на базе Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе.